Число желающих сделать прививку от коронавируса с каждым днем возрастает. Теперь сделать это стало проще.

Число желающих сделать прививку от коронавируса с каждым днем возрастает. Теперь сделать это стало проще.Все большее количество граждан желают сделать прививку от коронавируса. Эксперты сходятся во мнении, что вернуться к привычному образу жизни можно будет лишь тогда, когда у людей выработается так называемый коллективный иммунитет.На сегодняшний день 22–24 тысяч москвичей в сутки записываются на прививку. Из доступных данных известно, что в столице были вакцинированы 190 тысяч человек, еще 100 тысяч ожидают процедуру.Подобный спрос объясняется тем, что сделать прививку в Москвестановится все проще. Так, например, для этого теперь нет необходимости предоставлять справку сработы. Пациент может лишь указать место трудоустройства – этого будет достаточно.Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему важно стремиться к тому, чтобы вакцинация стала доступной для каждого гражданина. "Российский президент Владимир Путин попросил, чтобы в нашей стране с 18 января началась массовая вакцинация. Массовая отличается от масштабной тем, что нет никакой градации относительно того, чем человек занимается, какая у него возрастная группа, в какие социальные группы он входит. У каждого должен быть выбор и у каждого должен быть доступ к вакцине", – сообщил специалист.Эксперт подчеркнул, что первые две фазы клинических исследований показывают иммунологическую эффективность вакцины – появляются антитела."После того, как мы сможем вакцинировать большое количество населения, мы увидим, что снижается число новых случаев заболевания, и у нас формируется коллективный иммунитет", – резюмировал он.Таким образом, можно сделать вывод, что прививка становится доступной практически для всех граждан. С 19 января вакцину от коронавируса смогут получить самозанятые москвичи и ИП.Стоит отметить, что в Москве появляются выездные пункты вакцинации от COVID-19. Это позволит тем, кто живет илиработает в центре столицы, сделать прививку без лишнихпередвижений по городу.