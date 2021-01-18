С 1996 года Союз охраны птиц России выделяет "летуна", которому в течении всего года посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции.

С 1996 года Союз охраны птиц России выделяет "летуна", которому в течении всего года посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции.В этом году повезло хищной птице рода соколов. Кобчик - совсем небольшой. Длина его тела около тридцати сантиметров, как и длина крыльев. А вот их размах может достигать 77 сантиметров. При этом птица имеет вес меньше двухсот граммов. Кобчики довольно спокойные, при правильном подходе дают себя приручить и даже слушают хозяина. Ещё одна особенность этого хищника: он может питаться крупными насекомыми. Хотя по своей природе кобчику больше свойственно охотится за мышами, ящерицами и маленькими змеями. Хищник занесен в красную книгу России. По последним данным в некоторых регионах поголовье птиц значительно сократилось, местами на 30 процентов за 10 лет. Почему так происходит и где в нашей области встретить "пернатого года", рассказал владимирский орнитолог.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Я встречал её в Суздальском, Камешковском районах. У нее очень интересных половой деморфизм, т.е. самец и самка хорошо отличаются. Я бы не сказал, что она частая...птица довольно редкая. Но что её губит, сложно сказать. Скорей всего электролинии, наверняка, которые у нас везде теперь, изменение местообитания. Птица интересная.Я её видел этой осенью. Она почему-то проследовала стаю дроздов рябинников.