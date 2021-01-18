В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире жителя столицы в Магистральном переулке обнаружены и направлены на исследование 15 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием...

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по СЗАО совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и Управления «К» МВД России при участии УФСБ России по Москве и Московской области задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире 62-летнего жителя столицы в Магистральном переулке обнаружены и направлены на исследование 15 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием. Кроме того, изъяты боеприпасы различного калибра в количестве 93 штук.Согласно проведенному исследованию один из представленных экземпляров – пистолет системы Маузер образца 1896 года. Он был изготовлен промышленным способом и относится к короткоствольному нарезному оружию. Остальные предметы в настоящее время направлены на судебную баллистическую экспертизу.По данному факту дознавателем ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк