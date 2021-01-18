Мусорного коллапса не случилось. Регоператор докладывает об уборке ТБО в новогодние праздники. Благодаря слаженной работе, завалов удалось избежать, хотя отходов вывезли не мало. За первые

Мусорного коллапса не случилось. Регоператор докладывает об уборке ТБО в новогодние праздники. Благодаря слаженной работе, завалов удалось избежать, хотя отходов вывезли не мало. За первые две с небольшим недели Нового года на контейнерных площадках города собрали более 5 тысяч тонн мусора, и при этом обошлось без жалоб, говорят в офисе “Биотехнологий”. Альберт Скворцов, зам. гендиректора