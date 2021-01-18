Тема: «Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети».

Управление Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию на тему: «Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети».В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», геодезической основой Единого государственного реестра недвижимости являются государственные геодезические сети, а также геодезические сети специального назначения.Геодезические сети представляют собой совокупность геодезических пунктов, положение которых определено в общей для них системе координат и закрепленных на местности специальными устройствами и сооружениями.В целях обеспечения сохранности пунктов государственных геодезических сетей устанавливаются охранные зоны пунктов. Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат со стороной 4 метра. Стороны квадрата ориентированы по сторонам света, точкой пересечения диагоналей является центр пункта.В целях информирования заинтересованных лиц по вопросам охраны пунктов государственной геодезической сети Управление Росреестра по Владимирской области сообщает, что 21 января 2021 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети».На вопросы граждан по вопросам, связанным с установлением охранных зон пунктов государственной геодезической сети, ответственностью за нарушение охранной зоны, повреждение или уничтожение геодезического пункта, а также на другие вопросы ответит начальник отдела геодезии и картографии Управления – Строгова Ольга Борисовна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 11:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 36-64-63.