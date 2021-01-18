Тема: «Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети».
Управление Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию на тему: «Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети».
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», геодезической основой Единого государственного реестра недвижимости являются государственные геодезические сети, а также геодезические сети специального назначения.
Геодезические сети представляют собой совокупность геодезических пунктов, положение которых определено в общей для них системе координат и закрепленных на местности специальными устройствами и сооружениями.
В целях обеспечения сохранности пунктов государственных геодезических сетей устанавливаются охранные зоны пунктов. Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат со стороной 4 метра. Стороны квадрата ориентированы по сторонам света, точкой пересечения диагоналей является центр пункта.
В целях информирования заинтересованных лиц по вопросам охраны пунктов государственной геодезической сети Управление Росреестра по Владимирской области сообщает, что 21 января 2021 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети».
На вопросы граждан по вопросам, связанным с установлением охранных зон пунктов государственной геодезической сети, ответственностью за нарушение охранной зоны, повреждение или уничтожение геодезического пункта, а также на другие вопросы ответит начальник отдела геодезии и картографии Управления – Строгова Ольга Борисовна.
Время проведения прямой линии с 10:00 до 11:00 часов.
Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 36-64-63.