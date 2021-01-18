Богачев Василий Семенович родился 15 января 1921 года в Нижне-Ломовском районе Пензенской области...

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир Домашев поздравил подполковника милиции в отставке Василия Семеновича Богачева со 100-летним юбилеем.Богачев Василий Семенович родился 15 января 1921 года в Нижне-Ломовском районе Пензенской области. Был призван на воинскую службу в ряды Советской Армии 4 октября 1940 года Сталиногорским ГВК Московской области. Службу проходил в отдельной дивизии им. Дзержинского. В самом начале Великой Отечественной войны, 28 июня 1941 года был отправлен на Северо-Западный фронт. 14 октября 1941 года направлен в полк специального назначения Московского Кремля по охране Правительства, где и служил до конца войны. В органах внутрненних дел окончил службу 7 января 1964 года в звании подполковника милиции.Василий Семенович награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За отвагу».Владимир Домашев выразил ветерану сердечные пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни.ГУ МВД России по г. Москве