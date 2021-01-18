60-летняя пенсионерка рассказала, что возвращалась домой от родственников, а когда зашла в подъезд, на нее неожиданно напал неизвестный мужчина...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы при содействии коллег из ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и полицейских патрульно-постовой службы территориального ОМВД по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение о грабеже на улице Багрицкого. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции. 60-летняя пенсионерка рассказала, что возвращалась домой от родственников, а когда зашла в подъезд, на нее неожиданно напал неизвестный мужчина. Он стал вырывать у нее из рук сумку, в которой находились документы, личные вещи, банковские карты и денежные средства. Несмотря на сопротивление, злоумышленник похитил чужое имущество и скрылся. Женщина выбежала на улицу и попросила прохожих позвонить в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение получаса задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий мужчина. Похищенное изъято.По данному факту отделом дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93