Мужчина, сидевший сзади в машине, неожиданно накинул на его шею ремень, а пассажир с переднего сиденья, угрожая предметом, конструктивно схожим с ножом, забрал из кармана водителя куртки документы и деньги...

Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников ГУ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении от 35-летнего водителя такси. По его словам, когда он приехал на улицу Кашёнкин Луг по просьбе одного из четырех пассажиров, находившихся в салоне его автомобиля, мужчина, сидевший сзади, неожиданно накинул на его шею ремень, а пассажир с переднего сиденья, угрожая предметом, конструктивно схожим с ножом, забрал из кармана его куртки документы и деньги в размере около 8 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых на территории Северо-Западного административного округа. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.Следствием ОМВД России по району Марфино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание еще одного подозреваемого.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29