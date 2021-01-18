В ходе апелляции адвокат Мокшиной доказывал, что сотрудников Росгвардии нельзя признавать потерпевшими и необходимо отказать им в праве на возмещение ущерба. Фемида с доводами согласилась.

В понедельник, 18 января, во Владимирском областном суде состоялось заседание по апелляции экс-начальницы Росгвардии региона Алфии Мокшиной. С женщины сняли обязательство по возмещению ущерба потерпевшим Ольге Равковской и Александру Севостьянову.27 августа бывшую руководительницу владимирской Нацгвардии приговорили к трём годам лишения свободы условно. Вдобавок, Алфия Мокшина лишена на три года возможности занимать должности в органах власти.Напомним, что Октябрьский районный суд Владимира установил, что она, использовав служебное положение, требовала с подчинённых деньги. Взамен начальница обещала не привлекать их к ответственности за нарушение служебной дисциплины.В ходе апелляции адвокат Мокшиной доказывал, что сотрудников Росгвардии нельзя признавать потерпевшими и необходимо отказать им в праве на возмещение ущерба. Фемида с доводами согласилась.