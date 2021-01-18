Зима для пернатых - самая тяжелая пора, в это время им трудно добывать корм.

Возле одной из кормушек в Судогде установили камеру видеонаблюдения. Сообщили в паблике «ПОДСЛУШАНО Судогда». Теперь можно будет наблюдать, как синицы, воробьи и другие зимующие птицы с аппетитом уплетают семечки.Зима для пернатых - самая тяжелая пора, в это время им трудно добывать корм. Оказывается, что одна кормушка спасает от смерти, к примеру, 50 синиц. А одна синица защищает от вредителей десять деревьев.Для того чтобы желание помочь не обернулось для птиц бедой, необходимо соблюдать некоторые правила: пополнять кормушки в одно и то же время один раз в сутки, следует учитывать, что птицам нельзя давать обжаренные или солёные семена и сало, крошки чёрного или ржаного хлеба. Это может привести к их гибели.Если птицы собираются зимой у кормушки, это значит, что они нуждаются в нашей помощи. Сделайте кормушку, закрепите её у окошка, на балконе или во дворе. Насыпьте горсть зёрнышек — и птицы будут вам благодарны за доброе дело.Огромную пользу для птиц зимой принесут такие корма:1.Зерновые: в частности просо, овес или пшеница. Их поедают многие пернатые, остающиеся на зиму в родных краях, так как и в летнее время щеглы, воробьи и зеленушки питаются преимущественно семенами и злаками.2.Семена подсолнечника: считаются универсальным кормом, так как их с удовольствием по-едают самые разные виды пернатых. Кроме того, в семенах содержится много полезных растительных жиров, которые служат ценным источником энергии в холода.3.Мясо и сало: обязательно должно быть без соли. Его можно подвесить на ветку за веревку, и синички, поползни и некоторые другие пичуги с удовольствием им полакомятся.4.Сушеные ягоды: в частности рябина и боярышник являются любимым лакомством снегирей и свиристелей. Чтобы подкормка подходила птицам, ягоды нужно собирать и сушить еще заранее, осенью.