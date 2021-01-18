Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт члена палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Она собиралась инициировать импичмент избранного президента США Джо Байдена.

Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт члена палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Она собиралась инициировать импичмент избранного президента США Джо Байдена."Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, собиравшейся инициировать импичмент Байдена на следующий день после инаугурации", – пишет пользователь Twitter Вадим Радченко.Грин состоит в Республиканской партии. Ранее политик сообщила, что президентом США не должен быть человек, готовый злоупотреблять полномочиями.Она считает, что Байдена легко могут подкупить иностранные правительства и украинские энергетические компании. "21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – сказала член палаты представителей в эфире телеканала Newsmax.Какие именно обвинения планируется выдвинуть против Байдена Грин не уточнила. Конгрессмен упомянула о связях избранного президента США с Украиной.Ранее Twitter заблокировал аккаунт еще действующего президента США Дональда Трампа. Его обвинили в провоцировании беспорядков. Затем социальная сеть начала охоту на сторонников республиканца.После удаления из Twitter сторонники Трампа начали общаться в социальной сети Parler. Google и Apple удалили приложение из своих магазинов, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.6 января у Капитолия в Вашингтоне произошли беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в здание, когда конгрессмены утверждали итоги президентских выборов. Погибли несколько человек.