Он награждён орденами «За Службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалью «За укрепление боевого содружества».

В воскресенье, 17 января, на 83-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Иван Вершков.Иван Васильевич Родился 12 октября 1938 года. Свою службу в армии он начал с августа 1957 года. Он окончил 1-е Вольское военное авиационно-техническое училище, Ленинградскую военную инженерную академию имени А.Ф. Можайского, военную академию Генерального штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова.С 1960 года Иван Вершков служил в Гвардейском ракетном Ровенском ордена Ленина Краснознамённом орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полку. Затем в Коломыйской ракетной дивизии. С 1985 года – первый заместитель командующего, член Военного Совета Владимирской ракетной армии. С 1989 года – командующий Владимирской ракетной армией. В феврале 1990 года ему было присвоено звание генерал-лейтенант. В 1994 году он уволился в запас.Генерал-лейтенант награждён орденами «За Службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалью «За укрепление боевого содружества».Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Ивана Васильевича. Светлая ему память.