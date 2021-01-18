С 1985 года – первый заместитель командующего и член Военного Совета Владимирской ракетной армии. С 1989 года – командующий Владимирской ракетной армией.

17 января на 83-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Иван Васильевич Вершков. Сообщается в некрологе, опубликованном на обладминистрации.Родился он 12 октября 1938 года. В Вооружённых Силах – с августа 1957 года. Окончил 1-е Вольское военное авиационно-техническое училище (1960), Ленинградскую военную инженерную академию им. А.Ф. Можайского (1969), военную академию Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова (1982).С 1960 года служил в Гвардейском ракетном Ровенском ордена Ленина Краснознамённом орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полку, затем в Коломыйской ракетной дивизии. С 1985 года – первый заместитель командующего и член Военного Совета Владимирской ракетной армии. С 1989 года – командующий Владимирской ракетной армией. В феврале 1990 года Вершкову было присвоено звание генерал-лейтенант. Уволен в запас в 1994 году.Награждён орденами «За Службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалью «За укрепление боевого содружества» и многими другими медалями.