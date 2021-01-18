Причиной ЧП послужили неосторожное обращение с огнём и неисправность печей.

Утром 18 января во Владимирской области произошло два пожара, в результате которых погибли люди. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.В 6:53 в ведомство сообщили о пожаре в строительном вагончике в Судогодском районе. Возгорание было обнаружено после того, как пламя распространилось по всей площади – 20 квадратных метров. В ходе тушения был найден погибший мужчина. Его личность сейчас устанавливается.«По предварительной информации, причиной ЧП могла послужить неисправность печки-буржуйки», - уточнила Екатерина Мищенко.К тушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Позднее, в 8:08 пожарные выехали на вызов в Гусь-Хрустальный район. Горел двухквартирный жилой дом. Спасатели потушили пламя на площади четыре квадратных метра. На месте происшествия обнаружено тело погибшего мужчины 1961 года рождения.По предварительной информации от дознавателей, пожар мог произойти из-за неисправности самодельного печного оборудования.К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.«В обоих случаях рассматриваются и такие причины, как неосторожное обращение с огнём. Погибшие вели асоциальный образ жизни и могли халатно отнестись к требованиям пожарной безопасности», - резюмировали в пресс-службе МЧС.