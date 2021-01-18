Всего в перечне 16 объектов.

В 2021 году на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» во Владимирской области планируется отремонтировать 16 объектов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Наиболее масштабный – трасса «Струнино – Площево» в Александровском районе протяжённостью более 14,5 километров. В списке также обход Киржача и подъезд к Судогде №1, автомагистрали «Судогда – Чамерево», от деревни Лухтоново до Чамерево и участок до деревни Байгуши.В Собинском районе работы ожидаются на трёх дорогах: «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево»; «М-7 «Волга» – Колокша – Устье»; «М-7 «Волга» – Колокша».В Суздальском районе асфальтирования ждут пять проезжих частей:- Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха,- Владимир – Иваново – Спасское-Городище,- Новое – Ославское,- Боголюбово – Суромна,- М-7 «Волга» – Содышка – Боголюбка.В Муромском районе отремонтируют «Ожигово – Красный Бор – Боровицы», Меленковском – «Венедеевка – Толстиково – Большая Сала – Урюсево», а Гусь-Хрустальном - «Гусь-Хрустальный – Уршельский» –Тихоново – Избищи – разъезд Тасино».Торги уже проведены, контракты с подрядчиками заключены.«В результате проведения конкурсов удалось сэкономить средства, благодаря которым перечень будет расширен», - рапортуют чиновники.