Из них получат 300 килограмм семян.

Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Экология» ведётся заготовка шишек ели и сосны. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщил департамент лесного хозяйства региона.«Зимой планируется заготовить 23 тонны шишек, что позволит получить 300 килограмм семян», - уточнили в ведомстве.Весной в питомниках начнётся посевная. Уже в 2022 году деревья пересадят в леса при проведении восстановительных работ.