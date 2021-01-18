Злоумышленница обнаружила открытый каршеринговый автомобиль и, воспользовавшись аккаунтом предыдущего пользователя, совершила поездку по уличной сети столицы...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля каршеринга без цели хищения.На Павелецкой площади сотрудники полиции остановили автомобиль каршеринга, хаотично двигающегося по проезжей части. При проверке документов выяснилось, что находящаяся за рулем женщина управляет автомобилем при помощи чужого аккаунта в мобильном приложении.На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемую – 27-летнюю москвичку.Установлено, что задержанная на Зубовском бульваре обнаружила открытый автомобиль марки «Киа Рио», принадлежащий одной из каршеринговых компаний. Воспользовавшись аккаунтом предыдущего пользователя, она совершила поездку по уличной сети столицы.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60