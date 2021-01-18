Для того, чтобы привиться, жителям города Владимира необходимо сообщить о своём желании, позвонив в колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90.

До конца недели во Владимирской области планируется создать 41 пункт вакцинации от Covid-19. Сейчас их уже девять: в Городской клинической больнице №5 города Владимира, Центральной городской больнице города Коврова, Муромской городской больнице №3, Клинической больнице «РЖД-Медицина» города Мурома, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.Для того, чтобы привиться от новой коронавирусной инфекции, жителям города Владимира необходимо сообщить о своём желании, позвонив в колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Граждане будут приглашены на вакцинацию в определённый день и час.Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжёлые аллергии, беременным или кормящим грудью и детям до 18 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Это значит, что для формирования надёжной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.