Пострадала внутренняя отделка в цехе. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в производственном здании произошел сегодня вечером в городе Кольчугино. Сообщение в МЧС поступило в 18.34. На улицу Карла Маркса, 25 незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений в здании было сильное задымление. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Пострадала внутренняя отделка в цехе. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 12 единиц техники, 34 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.