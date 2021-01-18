Льготный проезд доступен не только в праздники, но и на протяжении всего года. Заказать услугу можно через местное учреждение соцобслуживания. Предварительно необходимо подать заявку на поездку.

Проект «Социальное такси для ветеранов Великой Отечественной войны» запущен Фондом развития моногородов накануне Дня Победы в 2019 году. В рамках акции бесплатные поездки предоставляются участникам войны, труженикам тыла, а также жителям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.В числе наиболее активных пользователей «социального такси» оказались кольчугинские и вязниковские ветераны. В этих городах зафиксировало почти 900 поездок.Льготный проезд доступен не только в праздники, но и на протяжении всего года. Заказать услугу можно через местное учреждение соцобслуживания. Предварительно необходимо подать заявку на поездку.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.