С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 327 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 225 пациентов. В стационарах лежит 658 человек, из них 324 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2514 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 62 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 62 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом COVID-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 27 костромичам. Девять новых пациентов выявлено в Шарьинском районе, шесть – в Костромском районе. По трое заразившихся в Нерехтском, Буйском и Антроповском районах, два инфицированных зарегистрировано в Вохме и Макарьевском районе. По одному случаю прибавилось в Волгореченске, Солигаличе, Мантурово, Красном-на-Волге, Межевском и Галичском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 327 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 225 пациентов. В стационарах лежит 658 человек, из них 324 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2514 заболевших.