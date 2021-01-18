Злоумышленник был задержан через несколько часов после поступившего в полицию сообщения.

В конце октября прошлого года в МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о попытке совершения кражи из частного дома.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции граждане рассказали, что вошли в дом, где увидели постороннего мужчину, который складывал в пакеты их имущество. Увидев хозяев, фигурант убежал. Материальный ущерб, который мог быть причинен собственникам, превысил 4 000 рублей.Информация о произошедшем была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции. Спустя несколько часов по подозрению в причастности к попытке совершения кражи был задержан 50-летний житель одного из соседних регионов.В ходе следствия также было установлено, что двумя днями ранее фигурант, разбив окно, проник в другой частный дом, откуда похитил самовар, куртку и, надев чужие сапоги, скрылся. После этого злоумышленник проник на территорию ещё одного частного владения, где предметом преступного посягательства стали микроволновая печь, бензопила, гвоздодер и топор, которые фигурант сложил в найденную здесь же садовую тележку и скрылся.Общий ущерб, причиненный собственникам, превысил 11 000 рублей.Все похищенное имущество было изъято и возвращено владельцам.На период следствия фигуранта заключили под стражу.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и ст. 158 УК РФ (кража) переданы в суд для рассмотрения по существу.