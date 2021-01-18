Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-01-2021-v-kreshhenskij-sochelnik-k-veruyushhim-obratilsya-mitropolit-vladimirskij-i-suzdalskij-tixon.html" target="_blank">В Крещенский сочельник к верующим обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон</a> - Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.
[url=https://33live.ru/novosti/18-01-2021-v-kreshhenskij-sochelnik-k-veruyushhim-obratilsya-mitropolit-vladimirskij-i-suzdalskij-tixon.html]В Крещенский сочельник к верующим обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон[/url] - Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.