Следователи установили причастность подозреваемого к десяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба превысила 600 тысяч рублей...

СО ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы завершено расследование уголовного дела о серии карманных краж.В ходе расследования уголовного дела установлено, что злоумышленник проходил на территорию различных спортивных объектов г. Москвы, проникал в раздевалки, где похищал из находившихся на вешалках одежды мобильные телефоны, денежные средства и другое имущество, принадлежащее посетителям.Следователи установили причастность подозреваемого к десяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба превысила 600 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан 42-летний ранее судимый москвич, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Перовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28