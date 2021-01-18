Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло с нарушением международного права. Слова политика прокомментировали в Крыму.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло с нарушением международного права. Слова политика прокомментировали в Крыму.Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что вопрос принадлежности полуострова волнует многих известных политиков. Но, к сожалению, некоторые из них забывают о главном – "желании крымчан вернуться на свою историческую родину".По словам эксперта, референдум о статусе Крыма стал "финальным аккордом" в вопросе возвращения в Россию. "В свое время по грубейшей ошибке крымчане оказались в составе Украины", – продолжил Гемпель. Он подчеркнул, что голосование прошло в строгом соблюдении всех международных норм.Бывший канцлер Германии Герхард Шредер на днях рассказал , что вхождение полуострова в состав России произошло из-за расширения НАТО на восток. Если бы Украина стала членом альянса, то тогда Севастополь оказался бы на западной территории.Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден . В частности, американские власти планируют усилить поддержку вооруженных сил Незалежной.