Из-за электрической грелки едва полностью не сгорел большой частный дом. ЧП произошло в Суздале на 1-й Красноармейской улице. Горела мансарда и второй этаж здания. Огнеборцам удалось спасти

Из-за электрической грелки едва полностью не сгорел большой частный дом. ЧП произошло в Суздале на 1-й Красноармейской улице. Горела мансарда и второй этаж здания. Огнеборцам удалось спасти остальную часть дома. Погибших и пострадавших нет, четверо жильцов выбежали на улицу сами. Огонь охватил более двухсот квадратных метров площади дома. Как установили дознаватели МЧС, всему виной неисправность