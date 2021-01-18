Начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева рассказала о главных задачах московской полиции, поставленных руководством в 2021 году...

В режиме видеоконференции в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2020 год.В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Ионов​, заместитель начальника УВД полковник внутренней службы Владимир Сухоставец, заместитель начальника УВД — начальник полиции полковник полиции Евгений Подобный, заместитель начальника УВД - начальник СУ полковник юстиции Мария Виноградова, помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений Иванов, начальник Штаба УВД по САО подполковник внутренней службы Татьяна Орлова, начальники ОМВД России по районам САО г. Москвы и руководящий состав УВД и территориальных подразделений.Совещание началось с награждения лучших сотрудников округа. За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности проведено награждение личного состава Отделов МВД России по районам: Беговой, Войковский и Аэропорт. За образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности, а также высокий уровень доверия, оказанный населением в ходе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», почетной грамотой награжден участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Ховрино г. Москвы старший лейтенант полиции Михаил Суворов. Медалью МВД России «За доблесть в службе» награжден начальник Штаба УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Татьяна Орлова. Начальник УВД полковник полиции Алексей Ионов вручил полицейским почетные грамоты, ценные подарки и цветы.После этого состоялась демонстрация фильма «О результатах деятельности УВД по САО по итогам 2020 года, о выполненных задачах по борьбе с преступностью».С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил начальник УВД полковник полиции Алексей Ионов. Он отметил, что в условиях введенных ограничительных мер полицейские продолжали нести круглосуточную службу по защите правопорядка и борьбе с преступностью. «Благодаря принятым мерам, почти на треть снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах Северного округа. На четверть меньше совершено преступлений в жилом секторе, на треть стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей. Вполовину сократилось число изнасилований, квартирных краж и краж автотранспорта. Меньше совершено разбоев, краж в целом, а также угонов транспортных средств и уголовно-наказуемых хулиганств», - отметил руководитель.Начальник Управления уделил особое внимание теме совершения преступлений в отношении лиц пожилого возраста, своевременному реагированию и профилактике возможных мошеннических действий в отношении пожилых людей, определил приоритетным направлением расследование уголовных дел по фактам совершенных мошенничеств дистанционным способом.Начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева обратила внимание на имеющиеся недостатки в оперативно-служебной деятельности, рассказала о главных задачах московской полиции, поставленных руководством в 2021 году, и указала на приоритетные направления деятельности УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. От имени руководства ГУ МВД России по г. Москве она пожелала удачи и профессиональных успехов руководству и личному составу УВД.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29