Видео-совещание состоялось с участием заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой...

В УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в режиме видеоконференции прошло совещание, посвященное подведению итогов оперативно-служебной деятельности Управления за 2020 год.Оперативное видео-совещание состоялось с участием заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой, начальника УВД по СЗАО полковника полиции Антона Ромейко-Гурко, сотрудников аппарата УВД и руководства территориальных отделов полиции.С докладом об итогах работы в минувшем году выступил начальник Управления полковник полиции Антон Ромейко-Гурко. В нем он отразил динамику служебных показателей, которая помогла выявить значительные успехи в служебной деятельности. Также он указал на направления работы, которые требуют более внимательного отношения в новом году. Начальник отметил, что, несмотря на непростое время, личный состав полиции округа на достойном уровне выполнял свои обязанности по обеспечению безопасности и соблюдению законности на территории Северо-Западного округа Москвы.Полковник полиции Антон Ромейко-Гурко назвал тройку лучших территориальных отделов полиции округа по итогам работы за год. Так, Отдел МВД России по району Щукино занял первое место, Митино – второе, а Строгино – третье.В завершение совещания генерал-майор юстиции Наталья Агафьева дала оценку результатам работы полиции Северо-западного административного округа города Москвы, указала на недостатки в некоторых областях служебной деятельности и отметила успехи.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56