Были заслушаны доклады начальника и руководителей УВД – начальников служб, сделан подробный анализ по итогам работы,даны рекомендации по активизации в некоторых направлениях...

В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в режиме видеоконференции состоялось оперативное совещание руководящего состава Управления и руководителей территориальных отделов полиции с участием заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца. На совещании были подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве за прошедший год.В совещании также приняли участие председатель Общественного совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник милиции в отставке Владимир Береснев и заместитель председателя Совета ветеранов УВД по ЗАО Владимир Щербаков.Были заслушаны доклады начальника и руководителей УВД – начальников служб, сделан подробный анализ по итогам работы, высказаны отдельные замечания, но также и отмечены улучшения в работе, даны рекомендации по активизации в некоторых направлениях служебной деятельности.В завершение совещания были поставлены задачи по укреплению правопорядка и законности, определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по ЗАО на 2021 год.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец выразил благодарность всему личному составу за добросовестное несение службы.Также по сложившейся традиции при подведении итогов оперативно-служебной деятельности за добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам года помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Зрячев довел значимую информацию о сотрудниках Управления, отмеченных почетными грамотами, медалями, нагрудными знаками и благодарностями за различные достижения в службе. Были отмечены сотрудники, признанные победителями в своих номинациях, за высокие результаты в конкурсных испытаниях по итогам 2-ого этапа конкурса на звание «Лучший по профессии». Победители второго этапа за высокие результаты, показанные в ходе проведения конкурсных испытаний, были поощрены правами начальника Управления, а также им были вручены памятные дипломы, а фотографии победителей помещены на стенд «Лучший по профессии».По окончании видео-совещания начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук вручил переходящий вымпел «Лучшее подразделение аппарата УВД» подполковнику полиции Ольге Столяровой - начальнику Отдела специальных технических мероприятий УВД по ЗАО, которое по итогам работы за 12 месяцев 2020 года стало лучшим подразделением по результатам комплексной оценки Главного Управления МВД России по г. Москве среди аналогичных подразделений ГУ МВД России по г. Москве.Дипломом III степени был награжден Отдел МВД России по району Крылатское г. Москвы, Дипломом II степени - Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы и Дипломом I степени отмечен Отдел МВД России по району Внуково г. Москвы. Начальнику ОМВД России по району Внуково г. Москвы полковнику полиции Алексею Кузнецову был вручен переходящий вымпел «Лучший ОМВД».Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев отметил, что в столь непростой для всех людей год и, безусловно, несмотря на возрастающие нагрузки и ответственность сотрудники полиции достойно несут службу и помогают гражданам. Он пожелал профессионального роста сотрудникам полиции и слаженной качественной работы.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93