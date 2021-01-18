Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Вязниковская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обокрал церковь.Ранее судимый 34-летний местный житель, находясь в канцелярии православного храма в Мстере, проник в келью и похитил из шкафа настоятеля 1,1 млн рублей.Похищенные деньги безработный потратил на личные нужды. Полиция вычислила и задержала злоумышленника. Во время следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся.Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, преступнику грозит до 10 лет тюрьмы. Рассматривать дело будет Вязниковский горсуд.К слову, храмы во Владимирской области обворовывают нередко. В октябре неизвестный вынес из Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря во Владимире ящик с пожертвованиями.