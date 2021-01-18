В ходе личного досмотра у задержанной было обнаружено и изъято 29 свертков с порошкообразным веществом внутри...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 58-летнюю местную жительницу по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЮВАО на улице Верхние поля задержали ранее судимую 58-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у задержанной было обнаружено и изъято 29 свертков с порошкообразным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 160 граммов. Установлено, что наркотик злоумышленница хранила с целью дальнейшего сбыта тайниковым способом.Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)709-18-18