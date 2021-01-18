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- Жители области оказались во власти снежной стихии - последствия снегопадов. Кому и море снега по колено?
- Вместо чистой водопроводной воды - цветная и с запахом. Почему после появления нового водозабора жители Лакинска ходят на ключик?
- Уже сегодня ночью владимирцы полезут в прорубь. Как пройдёт обряд купания с учётом коронавирусных ограничений?
- Концерт в канун праздника. Музыкальный и духовный подарок от Архиерейского хора на Крещение.
- Кобчик из семейства соколиных выбран птицей года. Можно ли встретить краснокнижную птицу во Владимирской области.