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- Жители области оказались во власти снежной стихии - последствия снегопадов. Кому и море снега по колено?- В регионе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Кто может сделать прививку уже сегодня, а кому она противопоказана? Как это происходит в Камешкове?- И крещенские купания в условиях коронавирусных ограничений. Как подготовили к празднику купели на Семязино и озере Глубоком?Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!