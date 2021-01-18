Тем, кто за рулём, в эти снежные дни пришлось сложнее всего. Минимальная видимость, гололёд. Как результат - и мелкие столкновения, и крупные ДТП.

Нарегионв эти выходные обрушилась настоящаярусская метель: мороз иснегопад,а еще нечищенные дорогимасштабные пробки.Как область прошла испытание мощным снегопадом? - об этом в обзоре Марии Платанюк.«Снежный» экзамен для всего региона. Пробке на федеральной трассе М-7 возле Вязников - ни конца ни края. В субботу в неё попали десятки большегрузов и легковых машин. Каждый метр давался с трудом.Тем, кто за рулём, в эти снежные дни пришлось сложнее всего. Минимальная видимость, гололёд. Как результат - и мелкие столкновения, и крупные ДТП.Эта авария случилась на 336-ом километре федеральной автодороги в Гороховецком районе. По словам очевидцев, «малотоннажник догнал фуру». Водителя зажало в кабине. Спасателям пришлось деблокировать мужчину при помощи гидравлического «Спрута».На борьбу со снегом, по сообщению Упрдора Москва-Нижний Новгород, вывели почти 90 единиц спецтехники. На обработку трасс направили 960 тонн противогололёдных материалов.Серьёзное ДТП - и на трассе Владимир-Судогда у поворота на Ново-Петрово. С участием автомобилей «Киа». Один из них вылетел на встречную полосу. Водитель госпитализирован.А это таксист на дороге Лемешки-Добрынское взывает о помощи. Машина улетела в сугроб.Кстати, в метель заказ машин во Владимире резко подорожал. На некоторых направлениях цены выросли вдвое. На такси, похоже пересели и многие автомобилисты. Всё потому что миссия практически невыполнима - откопать собственную машину на парковке во дворе. Некоторые авто напоминали снежные горы. А что с работой общественного транспорта? Автобусы, по словам владимирцев, всю неделю - из-за морозов - ездили с большими интервалами. Некоторые пассажиры ждали минут по 20, «разминаясь» на остановке. В субботу и дороги были чуть свободнее, и вероятно, перевозчики сделали выводы. Те, кто, к примеру, стоял на Соборной, уезжали довольно быстро.Алина, пассажир: «Минут 5 уже стоим, 25-ый ждём. Ну вот написано, что через 2 минут подъедет… Хотя бы ощущается зима, лучше, чем слякоть и сырость».Работы прибавилось и у коммунальных служб областного центра. Как писали в пабликах, «да пребудет с вами сила, снегоуборщики». Снег в районах Владимира расчищали и дворники, и техника. Грейдеры, экскаваторы также направили и в присоединённые территории. Приоритет - дороги к домам и социальным объектам. Детским садам, школам, магазинам. Остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам. По сообщению мэрии, уборка ведётся круглосуточно, пока весь снег не будет убран с дорог областного центра. Соборная площадь в выходные напоминала одно большое заснеженное поле. Монументы – в белых шапках. Кое-где – сугробы по колено. Великолепная натура для зимних фотографий.Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Ещё в начале зимы владимирцы в социальных сетях жаловались: «Снега мало, снега нет». В январе природа, похоже, решила воздать сполна. Сугробы бьют настоящие рекорды повсюду».Отсидеться дома решили не все. На Комиссаровских прудах дети оседлали санки и ватрушки. Жительница Доброго Алла пришла покататься вместе с сыном Гришей. По словам Аллы, гулять стараются в любую погоду.Алла, жительница г. Владимира: «Сильный ветер, а так хорошо. Очень много снега. Снег пушистый весело… Вы соскучились по такой погоде? По такой, да».Ребята из молодёжного клуба Русского Географического общества устроили пробежку в мороз.А русский англичанин Джон Кописки катал своих гостей на русской тройке. Чем не сказка «Морозко»?А это творческая команда парка Загородный участвует в традиционном владимирском забеге Дедов Морозов. В этот раз - из-за пандемии - он впервые прошёл в онлайн-формате. Дистанция для Дедов Морозов, Снегурочки и одного оленя оказалась с препятствиями.А это посвящение зиме - в ковровском «Подслушано». Тропическое - нежно-снежное. «Когда душой на море под пальмами, но на самом деле - в Ковровском лесу».В метель - на острие конька. В пик снегопада посетители были и на ретро-катке на Пушкинском бульваре. Метель - не повод забыть об активном отдыхе. Владимир вполне сможет претендовать на звание самого «снежного города России», если небесная канцелярия продолжит такой же- «вьюжный» сценарий.Мария ПлатанюкВести-Владимир