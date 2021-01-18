Заявки на принимаются с 1 по 25 февраля.

Департамент культуры анонсировал приём заявок на получение любительскими творческими коллективами областных грантов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Деньги предоставляются по восьми направлениям: театральным и хореографическим коллективам, ансамблям песни и танца, хоровым и фольклорно-этнографическим коллективам, коллективам инструментального жанра, авторам декоративно-прикладного творчества и ремесленного искусства.«Финансирование осуществляется на конкурсной основе», - уточнили в обладминистрации.Объём поддержки каждого проекта - 500 тысяч рублей.Заявки на принимаются с 1 по 25 февраля по адресу: город Владимир, улица Музейная, дом №3. Контактный телефон: 8 (4922) 32-66-24.