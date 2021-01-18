Включились в гонку беспилотных технологий. Владимирские учащиеся разрабатывают беспилотник для малых сельхозпредприятий области. Он сможет выполнять несложные операции автоматически.

Включились в гонку беспилотных технологий. Владимирские учащиеся разрабатывают беспилотник для малых сельхозпредприятий области. Он сможет выполнять несложные операции автоматически. Например, транспортировать грузы, подвозить корма животным, собирать сено в тюки, разбрасывать удобрения. Разработчики проекта выяснили, что сейчас на российских полях работают большие дорогие комбайны. Обычно такую технику закупают крупные предприятия. Беспилотник, который сделают ребята, будет бюджетным,