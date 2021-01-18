Областная столица готовится к крещенским купаниями. Озеро Семязино – одна из двух точек во Владимире, где пройдут омовения. Вторая точка – это озеро Глубокое. В ночь с 18-е на 19-е января с 10

Областная столица готовится к крещенским купаниями. Озеро Семязино – одна из двух точек во Владимире, где пройдут омовения. Вторая точка – это озеро Глубокое. В ночь с 18-е на 19-е января с 10 вечера до 3-х ночи в этих местах будет созданы все условия для безопасного крещенского обряда – рассказали в Управлении гражданской защиты Владимира.