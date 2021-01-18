Трем управляющим компаниям выданы соответствующие предписания об устранении нарушения.

С 11 по 17 января сотрудники администрации Владимира обследовали 50 многоквартирных домов. Выявлено шесть строений, где с крыш не были своевременно удалены снег и сосульки, представлявшие угрозу жизни и безопасности жителей. Трем управляющим компаниям выданы соответствующие предписания об устранении нарушения. Повторное обследование показало, что все нарушения устранены.В соответствии с Правилами собственники или уполномоченные ими лица обязаны ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собственности или управлении здания и сооружения (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы и т. д.), от снега и сосулек, которые угрожают жизни и безопасности граждан.За неисполнение этих требований предусмотрена административная ответственность. Нарушение такого рода влечет административный штраф для граждан в размере от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей.За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.Информацию, требующую оперативного реагирования, жители города могут направить на портал «Владимир — это мы». Также жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщить на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).