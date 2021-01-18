20 января ему исполнилось бы 67 лет.

В субботу, 16 января, ушёл из жизни известный педагог Владимир Сергеевич Хромов.Он 35-лет посвятил владимирскому образованию. Владимир Сергеевич руководил Центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Пост №1». Занимался организацией ежегодной «Вахты Памяти», военно-спортивную игру «Зарница», участвовал в постановке исторических реконструкций, подготовке призывников к службе в армии.Владимир Хромов разработал серию лекций для школьников, посвященных Второй мировой войне. Через два дня, 20 января, ему бы исполнилось 67 лет.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича Хромова. Вечная ему память.