Прощание состоится 19 января в 12:00 в Константино-Еленинской церкви.

Ночью 17 января во Владимире на 78 году жизни скончался бывший заместитель генерального директора тракторного завода Владимир Яковлевич Красильщиков.Он родился 20 ноября 1943 года. Владимир Яковлевич более 30 лет посвятил работе на Владимирском тракторном заводе, где прошёл трудовой путь от рядового рабочего до зама гендиректора. Позднее он руководил региональными представительствами Минпромторга и Минэкономразвития. Владимир Красильщиков - изобретатель СССР, лауреат золотой и бронзовой медалей ВДНХ, делегат XXVII съезда КПСС, заслуженный машиностроитель России, ветеран труда, кавалер ордена «Дружбы народов».Как вспоминают бывшие коллеги, его отличали твёрдость и принципиальность.Прощание состоится 19 января в 12:00 в Константино-Еленинской церкви.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Владимира Красильщикова. Вечная ему память.