За подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства. Его могут оштрафовать на 1000 рублей за «нарушение правил перевозки людей».

Двое жителей Владимирской области во время новогодних праздников получили травмы при катании на ватрушке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В Киржачском районе ьюбинг привязали к мотоциклу, во время поворота ватрушку занесло, и она врезалась в дерево. Находившийся в ней 18-летний юноша получил травмы.Во Владимире 45-летний водитель «Фольксвагена» наехал на 9-летнего ребёнка, который катался на тюбинге с горы.Госавтоинспекция Владимирской области предупреждает, что катание на ватрушках, санках и других средствах допускается только в специально обустроенных для этого местах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено.«За такие нарушения предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей», - напоминают в ведомстве.За подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства. Его могут оштрафовать на 1000 рублей за «нарушение правил перевозки людей». В случаях, когда лихачество закончилось гибелью «пассажира», возможно уголовное наказание.