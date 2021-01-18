Общее число заболевших с начала пандемии - 21 511 человек.

На 18 января во Владимирской области зарегистрировали 159 новых случаев заражения коронавирусом.Согласно статистике, во Владимире ковидом заболели 36 человек. Ещё 18 пациентов с Covid-19 прибавилось в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, 11 - в Ковровском, 10 - в Петушинском, 9 - в Юрьев-Польском, 8 - в Суздальском районах. По 7 заболевших выявлено в Александровском и Вязниковском, по 6 - в Гороховецком и Собинском, по 5 - в Киржачском и Камешковском районах. Четыре человека оказались инфицированы Кольчугинском районе, по 3 – в городе Радужном, а также в Меленковском и Селивановском районах. Один случай зафиксирован Судогодском районе.Общее число заболевших с начала пандемии - 21 511 человек. Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.