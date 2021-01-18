А только на основе цифровых персональных данных.

А только на основе цифровых персональных данных.В перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на , правительству вместе с комиссией Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" надлежит "обеспечить возможность использования гражданами на альтернативной основе электронных документов при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг без обязательного предоставления документов на бумажном носителе".