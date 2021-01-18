Сейчас их открыто всего семь.

Губернатор Владимирской области на своей официальной странице «Вконтакте» рассказал, что до конца недели во Владимирской области создадут 41 пункт для вакцинации от коронавируса.Сейчас их открыто всего семь: в горбольнице №5 во Владимире, в Александровской, Камешковской и Петушинской ЦРБ, Гусь-Хрустальной и Ковровской ЦГБ, в горбольнице №3 Мурома, а также в больнице РЖД на станции Муром. Места для прививания жителей оборудуют также в филиалах и удалённых подразделениях медучреждений. Доставлять «Спутник V» в них будут в специальных термоконтейнерах.Напоминаем, что в январе в область поставят 52 тысячи доз вакцины от Covid-19. Записаться на вакцинацию можно дистанционно – через госуслуги.«Жители также могут воспользоваться сервисом https:lk.miac33.ru и единым телефоном 122», - уточнил Владимир Сипягин.