Во Владимирской области два человека получили травмы катаясь на тюбинге. Об этом сообщают владимирские полицейские. Оба происшествия случились в новогодние праздники. В деревне Красный

Во Владимирской области два человека получили травмы катаясь на тюбинге. Об этом сообщают владимирские полицейские. Оба происшествия случились в новогодние праздники. В деревне Красный Огорок Киржачского района “ватрушку” привязали к мотоциклу. Покататься таким образом решился 18-летний парень. Ничем хорошим это не кончилось. На повороте тюбинг занесло, “ватрушка” влетела в дерево. Молодого человека с переломом бедра