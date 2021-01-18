Только за одно утро во Владимирской области на пожарах погибло двое людей. Около 7 часов в деревне Телесниково Судогодского района загорелся строительный вагончик. Пожар жители домов по

Только за одно утро во Владимирской области на пожарах погибло двое людей. Около 7 часов в деревне Телесниково Судогодского района загорелся строительный вагончик. Пожар жители домов по соседству обнаружили поздно, когда постройка была уже полностью охвачена пламенем. На пепелище пожарные нашли погибшего мужчину. Его личность устанавливают. Предварительная причина – неисправная печка-буржуйка, которой отапливался вагончик. В