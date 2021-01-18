Городские власти завершают подготовку к крещенской ночи. В этом году Для владимирцев, кто собирается купаться, в городе организованы 2 площадки: Семязино и Глубокое. С 10 вечера до 3-х ночи 19

Городские власти завершают подготовку к крещенской ночи. В этом году Для владимирцев, кто собирается купаться, в городе организованы 2 площадки: Семязино и Глубокое. С 10 вечера до 3-х ночи 19 января в этих местах будет организованы все условия для безопасного крещенского обряда. Среди мер безопасности – не только оборудованный подход к купели. Но также и