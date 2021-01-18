Во вторник, 19 января, Государственная Дума проведет первое пленарное заседание весенней сессии – 2021. О приоритетах депутатского корпуса рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Во вторник, 19 января, Государственная Дума проведет первое пленарное заседание весенней сессии – 2021. О приоритетах депутатского корпуса рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.В весеннюю сессию парламентарии продолжат реализацию новых норм Конституции, отметил Володин. По его словам, на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект, защищающий права и законные интересы российских семей. Также в повестке – два законопроекта о запрете второго гражданства для гражданских и муниципальных служащих, добавил спикер.Кроме того, парламентарии продолжат реализацию послания президента, работу над законами по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии, по развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей и выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, перечислил председатель Госдумы.Володин уточнил, что всего в законодательном портфеле Госдумы находятся 1 234 документа. Первое чтение прошли 266 нормативно-правовых актов, сказал спикер.Также 10 февраля парламентарии заслушают информацию главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Прежде всего депутатов интересует ситуация с ценами на продовольственные товары."В конце прошлого года мы приняли закон, которым дали правительству право сдерживать цены на социально значимые продукты. Теперь мы хотим услышать, как реализуются эти меры", – напомнил председатель ГД.Напомним, что в весеннюю сессию Дума постепенно перейдет на более открытый режим работы. Ранее на Охотном Ряду приняли ряд мер в связи с пандемией COVID-19: были закрыты столовые, буфеты, количество посетителей снизилось.