За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 590 летальных исходов.

Ещё восемь жителей Владимирской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 590 летальных исходов.Как уточняют в Белом доме, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 18 863 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки вылечились 142 человека.