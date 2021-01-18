Максим Зуев, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР – против длинных январских каникул. Фёдор Лавров, ректор Владимирского института туризма и гостеприимства – за
<a href="https://33live.ru/novosti/18-01-2021-yanvarskie-kanikuly-10-dnej-za-i-protiv.html" target="_blank">Январские каникулы. 10 дней. «За» и «Против»</a> - Максим Зуев, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР – против длинных январских каникул. Фёдор Лавров, ректор Владимирского института туризма и гостеприимства – за
[url=https://33live.ru/novosti/18-01-2021-yanvarskie-kanikuly-10-dnej-za-i-protiv.html]Январские каникулы. 10 дней. «За» и «Против»[/url] - Максим Зуев, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР – против длинных январских каникул. Фёдор Лавров, ректор Владимирского института туризма и гостеприимства – за